Com a descoberta da fraude, todos foram presos em flagranteReprodução

Publicado 16/07/2024 15:57 | Atualizado 16/07/2024 16:07

Rio - Três suspeitos foram presos tentando sacar um benefício de assistência continuada com documentos falsos em uma agência bancária da Pavuna, Zona Norte, na segunda-feira (15). Após várias tentativas de saque, a conta foi bloqueada por suspeita de fraude. Funcionários, desconfiados da ação, acionaram a Polícia.

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) foram até a agência e, do lado de fora, encontraram Diogo do Sacramento. Ao se dar conta dos agentes, o homem ficou assustado. Os investigadores encontraram com ele um documento em nome de Jane Fernandes, no qual ele alegou ser sua tia, que estava ali para sacar a aposentadoria.



Os policiais entraram no local e abordaram a idosa, que se apresentou como Jane. Ela estava acompanhada da sobrinha, Desirre dos Santos. Nas mãos da mulher, estava um documento idêntico ao encontrado com Diogo. No verso, os policiais viram diversas assinaturas semelhantes a da real beneficiária, descobrindo, então, que o trio estava treinando para assinar igual.

Ao consultarem a verdadeira identidade da idosa, os agentes descobriram se tratar de Andréia da Silva Teixeira. Ela usava um número de RG que pertencia a uma mulher falecida em 2020. Com a descoberta da fraude, todos foram presos em flagrante.