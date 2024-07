Operação da Seop que está demolindo imóveis de luxo na Estrada do Joá - Renan Areias/Agência O Dia

Operação da Seop que está demolindo imóveis de luxo na Estrada do JoáRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/07/2024 08:08 | Atualizado 17/07/2024 10:53

Rio - Após a revogação de uma liminar, a Secretaria de Ordem Pública retomou, nesta quarta-feira (17), a demolição de quatro imóveis irregulares no Joá, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Os imóveis estavam sendo erguidos sem nenhuma licença ou autorização da Prefeitura na Estrada do Joá, altura do número 2580, em uma área com grande concentração de construções de luxo.A primeira ação de demolição foi paralisada devido uma liminar judicial conseguida pelos proprietários, que foi revogada na última sexta-feira (12). Os engenheiros da secretaria estimam um prejuízo no valor de R$4 milhões aos responsáveis pela obra.Uma das construções ainda estava no primeiro pavimento, em fase de alvenaria, já a segunda encontrava-se no segundo andar, com aparência de concluída e destinada a uso residencial; além de dois telheiros.