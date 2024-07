Veículo usado por bandidos era roubado e ficou com marcas de tiros - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/07/2024 08:39 | Atualizado 17/07/2024 08:50

Rio - Criminosos e policiais militares trocaram tiros durante uma perseguição, na manhã desta quarta-feira (17), na Avenida Brasil. O confronto aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste, na altura do viaduto Oscar Brito, quando os bandidos tentavam fugir de uma operação na Vila Kennedy, na mesma região. Os suspeitos ficaram feridos e armas foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar, o 14º BPM (Bangu) realiza uma operação na Vila Kennedy para coibir as tentativas de expansão territorial de um grupo criminoso que vem cometendo ataques armados em diversas regiões da cidade. Na ação, criminosos tentaram fugir da comunidade, as equipes fizeram um cerco e houve confronto na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. No tiroteio, dois bandidos, que não foram identificados, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Ainda de acordo com a PM, os policiais apreenderam duas pistolas com os suspeitos e o veículo em que ele estavam, que era roubado, foi recuperado. O carro ficou com diversas marcas de tiros. Na Vila Kennedy, os militares também prenderam um criminoso, ainda não identificado, e uma pistola, um colete balístico e um radiotransmissor foram apreendidos com ele. Uma automóvel roubado também foi recuperado na comunidade. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).

Desde o início da semana, a região do Catiri tem sofrido com intensos confrontos entre criminosos rivais por controle de territórios. A disputa acontece porque traficantes da Vila Kennedy ligados ao Comando Vermelho (CV) tentam invadir a comunidade, atualmente dominada por milicianos. Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra, por conta das invasões do CV em áreas sob forte influência da milícia. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.