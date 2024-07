Telhado de sobrado onde morou Carmen Miranda desabou no Centro do Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Telhado de sobrado onde morou Carmen Miranda desabou no Centro do Rio Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/07/2024 13:42 | Atualizado 17/07/2024 15:17

Rio - Após o desabamento do telhado da casa onde morou Carmen Miranda, na última segunda-feira (15), no Arco do Teles, Centro do Rio, integrantes do Queerioca, primeiro centro cultural LGBTQIAPN+ do Brasil, vão exibir filmes estrelados pela artista na sexta-feira (19).