Agentes cumprem 23 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Jacarepaguá - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Agentes cumprem 23 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e JacarepaguáReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 08:24 | Atualizado 18/07/2024 09:35

Rio - Uma ação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (18), tem como alvo uma quadrilha que furtava, clonava e vendia veículos de locadoras. A Operação Reditus - que em latim significa retorno/retribuição - cumpre dez mandados de prisão e outros 23 de buscas e apreensão em endereços residenciais e comercias, nos bairros de Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Até o momento, sete pessoas foram presas.

fotogaleria

As investigações tiveram início na 21ª DP (Bonsucesso), após a prisão em flagrante de integrantes de organizações criminosas especializadas em furtar veículos de empresas de locação, em 2022 e 2023. Entre elas, a de um dos chefes do Morro dos Prazeres, conhecido como Cocão. Os agentes descobriram uma quadrilha que praticou sucessivos furtos de carros dessas companhias. Dez membros foram identificados e mandados de prisão foram expedidos pela Justiça.

Entre os presos, está Jenifer Carolina Leite, que foi conduzida junto com a mãe para a Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. Na casa delas, uma arma falsa foi encontrada. Os outros criminosos detidos foram identificados como Cláudio Lucas da Silva, Gabriel da Silva dos Santos, João Victor Costa, Luan Rafael de Souza, Roberto Jorge de Andrade e Wallace Carvalho da Cunha. "O bloqueio de bens desses integrantes foi determinado pela Justiça e nós estamos, com isso, tentando fazer com que os ativos sejam recuperados para poder o ressarcimento das vítimas seja alcançado", explicou o delegado titular da 21ªDP, Álvaro Gomes.

Ainda segundo as investigações, um dos alvos, que tivesse o nome limpo, ia até empresas e alugava um automóvel, na maioria das vezes de alto padrão. Em seguida, o carro era levado para endereços de outros integrantes, onde era instalado um rastreador. Após isso, iam até um chaveiro de confiança da quadrilha, para que uma chave reserva fosse produzida e, pouco tempo depois, devolvido. Os criminosos monitoravam o veículo, aguardando que fosse alugado por outra pessoa.

Após a locação, os bandidos esperavam o carro ficar estacionado em locais públicos e de grande circulação e, com a chave reserva, realizavam o furto. Depois do crime, o GPS original era desligado e o veículo levado para oficinas utilizados pela quadrilha, onde eram clonados e vendidos para milicianos da Zona Oeste, que os usavam nos crimes ou revendiam. Os automóveis também eram anunciados em sites por preços muito abaixo dos de mercado e comprados por pessoas que sabiam da origem.

Em outros casos, compradores acabavam sendo vítimas também de estelionato, já que os bandidos faziam cópias das chaves, de manuais, simulavam carimbos das revisões e vendiam os automóveis por valores próximos aos de mercado. Os carros ainda eram repassados para outros estados do Brasil e para o Paraguai e alguns enviados para desmanches, onde as peças eram retiradas e vendidas. Até o momento, quatro veículos foram apreendidos e as equipes seguem nas buscas pelos últimos três alvos.