Familiares e amigos no IML de Nova Iguaçu, para liberação dos corpos de pai e filho - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Familiares e amigos no IML de Nova Iguaçu, para liberação dos corpos de pai e filhoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 09:04 | Atualizado 18/07/2024 15:20

Rio - Pai e filho foram mortos a tiros, na noite desta quarta-feira (17), durante uma tentativa de assalto a uma marcenaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada.



fotogaleria

Após serem atingidos, José Severino de Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio Souza Feitosa, 43, chegaram a ser socorridos por populares e levadas para a UPA de Comendador Soares, porém, não resistiram aos ferimentos. Após serem atingidos, José Severino de Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio Souza Feitosa, 43, chegaram a ser socorridos por populares e levadas para a UPA de Comendador Soares, porém, não resistiram aos ferimentos.

Segundo familiares das vítimas, os criminosos chegaram em um carro e anunciaram o assalto.



Foi quando José Severino pegou um pedaço de madeira e atingiu um dos criminosos. Os bandidos, então, atiraram contra os dois e fugiram em um outro veículo.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram até a UPA, onde duas pessoas foram socorridas. Inicialmente, a corporação confirmou que a ocorrência aconteceu em um pet shop.



Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, José já chegou sem vida a UPA. Décio foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, com um ferimento no tórax, e chegou a ser levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu.

Tatiane, filha de José Severino e irmã de Décio, contou ao DIA que os familiares foram os primeiros a chegar na cena do crime. "O sentimento é de revolta, tudo aconteceu em frente à nossa casa", disse. Décio deixou um filho e esposa.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O enterro de José Severino e Décio será nesta quinta-feira, às 15h30, no Cemitério Municipal de Nilópolis, conhecido como Cemitério de Olinda, também na Baixada Fluminense.