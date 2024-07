Pessoas saíram de dentro da loja, em Copacabana, tossindo e cobrindo o nariz - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/07/2024 12:09 | Atualizado 18/07/2024 13:23

Rio - Um incêndio que atingiu, na manhã desta quinta-feira (18), uma loja da C&A na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749, na Zona Sul do Rio, assustou os clientes, moradores e quem passava pelo local.



O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Copacabana foi acionado às 10h24, e que os agentes estão no local para apagar o fogo. Não há registros de vítimas.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas saindo de dentro da loja, algumas protegendo o nariz com as mãos e outras tossindo, enquanto a fumaça se alastra. Também é possível ver policiais militares no local.