Menino deu entrada na UPA de Ricardo de Albuquerque sem vida - Reprodução/Maps

Publicado 19/07/2024 11:58

morte do menino, de 2 anos, que deu entrada sem vida na emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, foi causada por um traumatismo na região do abdômen com uma lesão no pâncreas por ação contundente, como uma pancada. Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa daque deu entrada sem vida na emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, foi causada por um traumatismo na região do abdômen com uma lesão no pâncreas por ação contundente, como uma pancada.

Segundo o documento, o pâncreas do menino chegou a romper e a lesão não é compatível com uma queda de cama, versão dada pela mãe e padrasto da vítima. De acordo com ela, o menino brincava com os irmãos, sob a supervisão do padrasto, quando caiu da cama e bateu a cabeça no chão.

Os responsáveis levaram a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte. Na unidade, os pais foram orientados a procurar o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O menino foi levado para a unidade de saúde na terça-feira (16).



No hospital, o pequeno passou por atendimento, realizou tomografia, ficou em observação por 4h e recebeu alta. Na quarta-feira (17), no entanto, a mãe conta que a criança amanheceu gelada. Ela e o padrasto chegaram a levá-lo à UPA, mas o menino já chegou na unidade sem vida. O enterro está marcado para às 15h deste sábado (20), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.



Segundo a Polícia Civil, a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) instaurou um inquérito para apurar o caso. Agentes da distrital ouvem testemunhas, levantam informações e realizam buscas para esclarecer a morte.



Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), responsável pela UPA de Ricardo de Albuquerque, informou que ele deu entrada na unidade levado pelo padrasto e pela mãe, como causa da procura uma queda sofrida pela criança, que apresentou vômitos.



"Eles foram orientados a permanecer na unidade para que a criança fosse encaminhada com prioridade para exame de tomografia, mas optaram por sair à revelia, ou seja, por conta própria, sem alta dada pela equipe médica", informou a direção da unidade.



No dia seguinte, a criança voltou à unidade, mas dessa vez já sem vida. "De acordo com o protocolo para esses casos, o corpo foi encaminhado ao IML para análise da causa do óbito", completa a nota.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também foi procurada pela reportagem de O DIA e informou que o menino deu entrada no Hospital Albert Schweitzer, passou por atendimento, foi medicado e recebeu alta.