Com o criminoso, uma pistola, uma granada e drogas foram apreendidas - Divulgação / @pmerj

Com o criminoso, uma pistola, uma granada e drogas foram apreendidasDivulgação / @pmerj

Publicado 19/07/2024 13:15

Rio - Um suspeito ficou ferido durante uma operação da PM para reprimir roubos de veículos, nesta sexta-feira (19), no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte.

A ação também teve como objetivo coibir tentativas de expansão do domínio territorial do Comando Vermelho, facção que, de acordo com a corporação, "promove a maior parte dos conflitos armados da capital". Durante patrulhamento no local, os policiais do 3° BPM (Méier) entraram em confronto com um grupo de criminosos, que atirou em direção aos agentes.



Quando o confronto acabou, a equipe encontrou um dos suspeitos de participar do ataque ferido. Ainda de acordo com a PM, com ele foram apreendidas uma pistola, uma granada e uma mochila com "grande quantidade" de drogas.



O homem, que não teve identidade revelada, foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Informações sobre seu estado de saúde não foram divulgadas.



A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Méier).