Publicado 19/07/2024 11:09 | Atualizado 19/07/2024 11:56

Câmera de segurança flagra assalto que terminou na morte de pai e filho em Nova Iguaçu, na Baixada. Na ação, um dos suspeitos saiu correndo, enquanto o outro fugiu a pé.#ODia



Na filmagem, primeiro um carro preto passa pela Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada. Em seguida, dois suspeitos chegam em um veículo Fiat Uno vermelho e estacionam quase em frente a marcenaria. Um deles, de camisa vermelha, sai da porta do carona, enquanto o motorista, de roupa preta, boné e mochila, também desce do carro.Logo depois já é possível ver pai e filho caídos e o homem de roupa vermelha correndo na direção contrária do Fiat Uno. Segundo familiares, ele fugiu para o carro preto, que havia estacionado em uma rua próxima.Já o motorista, não chegou nem a entrar no estabelecimento. Ao ouvir os disparos, ele fugiu caminhando em outra direção, com a mochila aberta enquanto fingia falar ao celular. No mesmo momento, vizinhos aparecem nas imagens desesperados tentando socorrer as vítimas.Segundo familiares, o idoso reagiu ao assalto pegando um pedaço de madeira, atingindo um dos suspeitos, que atirou e depois fugiu.Pai e filho chegaram a ser socorridos por populares e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que José deu entrada na unidade sem vida. Já Décio foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo com ferimento no tórax. Ele chegou a ir para o centro cirúrgico, mas não resistiu.