José Severino Feitosa e o filho, Décio Feitosa, morreram nesta quarta-feira (17) em Nova IguaçuReprodução

Publicado 18/07/2024 16:31 | Atualizado 18/07/2024 16:39

Rio - Familiares e amigos se reuniram na tarde desta quinta-feira (18) para dar o último adeus a José Severino de Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio Souza Feitosa, 43 , no Cemitério Municipal de Nilópolis, conhecido como Cemitério de Olinda, na Baixada Fluminense.

Pai e filho foram mortos a tiros na noite de quarta-feira (17) durante uma tentativa de assalto a uma marcenaria na Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada, em Nova Iguaçu, também na Baixada.

Ao DIA, Tatiane, filha de José e irmã de Décio, disse que a família está destruída. Ambos eram amados pelos parentes, que pedem justiça.

"Estamos totalmente sem chão. Com certeza só esperamos justiça. São dois pais de família. O sentimento é de revolta. Tudo aconteceu em frente à nossa casa", disse.



Segundo familiares, os criminosos se aproximaram das vítimas em um carro e anunciaram o assalto. O idoso reagiu pegando um pedaço de madeira e atingindo um dos suspeitos. Após a reação, os bandidos atiraram contra as vítimas e fugiram em um outro veículo.



Pai e filho chegaram a ser socorridos por populares e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que José deu entrada na unidade sem vida. Já Décio foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo com ferimento no tórax. Ele chegou a ir para o centro cirúrgico, mas não resistiu.

A família esteve na manhã desta quinta (18) no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu para a liberação dos corpos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, os agentes da especializada estão ouvindo testemunhas e coletando informações para identificar os autores do crime.