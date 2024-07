Após o atropelamento, o influenciador fugiu do local e não prestou socorro - Redes Sociais

Após o atropelamento, o influenciador fugiu do local e não prestou socorroRedes Sociais

Publicado 19/07/2024 11:01

morreu atropelado no último sábado (13), pediu ajuda para localizar o influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Através das redes sociais, Bruna Villarinho publicou uma foto do rapaz e ressaltou que qualquer informação sobre o paradeiro dele é bem-vinda. O influenciador é considerado foragido desde domingo (14), quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo. Rio - A viúva do fisioterapeuta Fábio Toshiro, que, pediu ajuda para localizar o influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Através das redes sociais, Bruna Villarinho publicou uma foto do rapaz e ressaltou que qualquer informação sobre o paradeiro dele é bem-vinda. O influenciador é considerado foragido desde domingo (14), quando acontra ele pelo crime de homicídio culposo.

Na postagem, Bruna pediu ajuda para a população de todo o país. "Capital, interior, seja onde for! Nós não sabemos onde este indivíduo está, então compartilhem a cara dele. Qualquer informação é bem-vinda! Compartilhem para acharmos quem matou o meu marido no dia do nosso casamento", escreveu.

Fábio e Bruna tinham acabado de se casar em um sítio em Guaratiba quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa, altura do Recreio, Zona Oeste, e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo. em um sítio em Guaratiba quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa, altura do Recreio, Zona Oeste, e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo.

Segundo testemunhas, com o impacto, a vítima invadiu o carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado.

Polícia Civil ouviu as cinco mulheres que estavam no carro com o influenciador no momento do atropelamento. Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor dirigia a BMW branca em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo. Na tarde da última segunda-feira (15), acom o influenciador no momento do atropelamento. Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor dirigia a BMW branca em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo.

advogado da família da vítima, Lucas Fernandes Avelino, esteve na delegacia para pedir análise de novas câmeras de segurança da região e acompanhar as buscas pelo influenciador. O depoimento de Bruna está previsto para acontecer na próxima semana. A defesa pretende provar que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via. Nesta quinta (17), opara pedir análise de novas câmeras de segurança da região e acompanhar as buscas pelo influenciador. O depoimento de Bruna está previsto para acontecer na próxima semana. A defesa pretende provar que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via.

defesa de Vitor afirmou que ele dirigia dentro da velocidade permitida no momento da colisão. O advogado Gabriel Habib ressaltou, ainda, que o influenciador não estava alcoolizado. A defesa disse que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima. Por fim, o advogado esclareceu que o influenciador não prestou socorro porque ficou em choque e sem reação. Em nota, ano momento da colisão. O advogado Gabriel Habib ressaltou, ainda, que o influenciador não estava alcoolizado. A defesa disse que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima. Por fim, o advogado esclareceu que o influenciador não prestou socorro porque ficou em choque e sem reação.