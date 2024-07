Evento em homenagem a Santos Dumont promete lotar o Campo dos Afonsos - Divulgação / Museu Aeroespacial

Evento em homenagem a Santos Dumont promete lotar o Campo dos AfonsosDivulgação / Museu Aeroespacial

Publicado 18/07/2024 13:44 | Atualizado 18/07/2024 13:49

Rio - O Museu Aeroespacial do Rio (Musal) vai promover um evento gratuito, neste fim de semana, em comemoração aos 151 anos de Santos Dumont, o Pai da Aviação. O público poderá conferir demonstrações e acrobacias aéreas, além de participar de atividades educativas, recreativas e culturais.



O Musal estima que mais de 100 mil pessoas visitem o evento, que acontecerá sábado e domingo, de 9h às 17h, na sede da Força Aérea Brasileira (Avenida Marechal Fontenelle, 2000, Campo dos Afonsos), na Zona Oeste.

Segundo a organização, as apresentações aéreas serão de esquadrilhas da FAB, juntas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Batalhão de Ações com Cães da PM e a Guarda Municipal também irão demonstrar atividades realizadas com os animais.



Além disso, um robô com inteligência artificial, desenvolvido pelo professor Joel Ramos, estará disponível para interação do público. Também haverá sessões de contação de histórias para crianças, exibições de filmes históricos, oficinas educativas, programação musical e palestras e debates com especialistas em aviação e história.



O Musal conta com rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, além de um ambiente adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no prédio principal do museu, onde acontecerão oficinas socioeducativas. "Também preparamos um posto de saúde, para realizar atualização vacinal e cadastros sociais", ressalta a organização, em comunicado.



A entrada é franca, mas a instituição convida o público a levar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Instituto Casa Viva.



Santos Dumont

O mineiro Santos Dumont foi o responsável por realizar o primeiro voo público e controlado de um avião, o 14-Bis. Ele também desenvolveu balões dirigíveis e outros tipos de aeronaves.



No Brasil, ele é considerado um símbolo de inovação e progresso. Sua figura é celebrada em diversos monumentos, museus e eventos comemorativos em todo o país. O inventor deu nome ao Aeroporto Santos Dumont.



Fundado em 1976, o Museu Aeroespacial é uma instituição dedicada à preservação e divulgação do patrimônio cultural da Aeronáutica Brasileira.