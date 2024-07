Carcaça de um dos veículos roubados que havia passado por desmanche para ter as peças vendidas - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/07/2024 16:25 | Atualizado 18/07/2024 16:37

Um homem foi preso em flagrante por ser suspeito de envolvimento em um esquema de desmanche de veículos de luxo em Santa Cruz, Zona Oeste. A partir de informações encaminhadas ao Disque Denúncia, policiais do 27º BPM e da 36ª DP (Santa Cruz) efetuaram a prisão na quarta-feira (17), em uma casa na Rua Cafelândia.

De acordo com as investigações e depoimento do preso, a quadrilha, formada por milicianos da região, comprava veículos roubados por valores entre R$ 3 mil e R$ 20 mil, em diferentes comunidades do Rio de Janeiro. Antes da venda, no entanto, criminosos das comunidades da Pedreira, Complexo da Maré, Nova Holanda e Turano, dentre outras, alteravam as placas originais dos veículos.

Ainda segundo a Polícia Civil, na Rua Cafelândia, o suspeito foi flagrado no quintal enquanto cortava uma Mercedes Benz GLE 400 D, blindada e avaliada em R$ 723 mil, que fora roubada no último dia 10 de julho, em Botafogo. Ao notar a presença policial, o indivíduo entrou na residência a fim de alertar dois comparsas, que conseguiram pular o muro e fugir.

O homem foi encaminhado à 42ª DP (Taquara) para ser autuado pelo crime de receptação e associação criminosa.

Nas buscas, os agentes identificaram no imóvel diversas peças de veículos – além de carcaças e placas. Pela dinâmica da quadrilha, os itens eram embalados para comercialização em redes sociais e sites de venda. A polícia não esclareceu se as embalagens apresentavam as peças como novas ou se admitiam se tratar de usadas.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema.