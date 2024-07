Moradores ficaram em meio ao fogo cruzado na comunidade Terra Nostra, em Costa Barros - Reprodução

Publicado 19/07/2024 06:46

Rio - Um intenso confronto entre criminosos rivais voltou a assustar moradores da comunidade Terra Nostra, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (18). A região vive uma onda de violência devido à disputa de território entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de rajadas de tiros. Uma das imagens mostra ainda moradores correndo pelas ruas após o início do confronto.

Pessoal correndo após cv invadir umas das comunidades em Costa Barros, bala voando pic.twitter.com/CpWMU6W0K2 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) July 19, 2024

Traficantes do Chapadão (CV) estão baqueando a comunidade da quitanda(TCP) nesse momento em costa barros, muitos tiros na região. pic.twitter.com/kmmvIkql35 — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) July 19, 2024

De acordo com a Polícia Militar, agentes do do 41° BPM (Irajá) foram acionados para checar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. De imediato, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas foi enviada ao local, onde a situação foi controlada e o terreno estabilizado pelos militares. Os agentes chegaram a realizar buscas para encontrar os criminosos envolvidos na troca de tiros, mas nenhum suspeito ou ferido foi localizado. O policiamento segue reforçado na região.A comunidade Terra Nostra é dominada pelo TCP. Segundo relatos, os bandidos do CV, que tentaram invadir o local, vieram do Complexo do Chapadão, na Zona Norte.