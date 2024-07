Diretor de teatro Antonio de Bonis - Instagram / Reprodução

Publicado 20/07/2024 09:49 | Atualizado 20/07/2024 10:08

Rio - Morreu, nesta sexta-feira (19), o diretor de teatro Antonio de Bonis, conhecido por dirigir diversos espetáculos, como os musicais "Emilinha e Marlene - As Rainhas do Rádio", "Dolores", sobre a compositora Dolores Duran, e "O Bem do Mar", sobre Dorival Caymmi.

Nas redes sociais, diversos famosos publicaram homenagens, ao artista, como a atriz Inez Vianna. "De Bonis, amigo, que pessoa extraordinária é você. Como rimos e planejamos alguns futuros artísticos… Mas hoje o dia ficou triste, com sua repentina partida. Guardarei para sempre no coração os nossos ensaios do IneZperado Musical, do Orlando Silva e a sua última mensagem, em março deste ano. Muita luz em sua passagem!", escreveu Inez na legenda de uma foto ao lado de De Bonis e da atriz Debora Lamm.

Maria Padilha também falou sobre a perda do amigo. "Meu querido Antonio, o De Bonis, amigo de tantas e tanto se foi. Em fevereiro estive com ele na sua linda casa e nessa cachoeira abençoada. Seu humor e seu amor vão fazer muita falta", comentou.



Nos comentários, outros artistas lamentaram o ocorrido, como Miguel Falabella: "Eu estou muito chocado. Dividimos muitas gargalhadas durante nossa temporada de A Tempestade". "Não estou acreditando", disse Drica Moraes.

O diretor estava internado, mas a causa da morte não foi divulgada. O velório será neste sábado (20), a partir das 11h, no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi.