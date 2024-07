Mostra está em Cartaz no Museu Histórico da Cidade, na Gávea - Divulgação

Publicado 20/07/2024 10:50 | Atualizado 20/07/2024 11:33

Rio - Uma exposição inaugurada no Parque da Cidade, na Gávea, Zona Sul do Rio, relembra os principais acontecimentos que culminaram no golpe civil-militar, em 1964. A mostra "Rio 64 - a capital do golpe" faz parte das comemorações dos 90 anos do Museu Histórico da Cidade (MHC) e explora os contextos político, cultural e intelectual da época do episódio, que marcou o início da ditadura militar no Brasil.

O público pode visitar a exposição de terça a domingo, das 10h às 16h, até 13 de outubro, com entrada franca. Quem tiver interesse também pode agendar uma visita guiada, através do email mhc.educativo.culturario@gmail.com.



A curadoria é assinada por Heloisa Starling, escritora, historiadora, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenadora do Projeto República; e Danilo Marques, doutor em história pela UFMG e pesquisador do Projeto República.

A iniciativa é promovida pelo museu virtual Rio Memórias. O MHC fica na Estrada Santa Marinha, no Parque da Cidade, Gávea.