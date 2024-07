Motociclista trafegava pela Avenida Rei Pelé quando colidiu com poste - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/07/2024 07:43

Rio - Um acidente grave envolvendo uma motocicleta deixou um homem morto, na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte. O motociclista, ainda não identificado, trafegava pela via, na madrugada desta segunda-feira (22), quando colidiu com um poste e morreu no local. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), por conta da batida, o trânsito apresenta retenção na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Vila Isabel foi acionado para a ocorrência às 5h35, mas já encontrou o homem sem vida. Segundo o COR, uma faixa da Avenida Rei Pelé está ocupada, na altura do Viaduto Oduvaldo Cozzi, sentido Centro, e o trânsito apresenta retenções a partir da Avenida Professor Manoel de Abreu. Motoristas que saem da Tijuca podem optar pelas ruas Conde de Bonfim e Haddock Lobo, enquanto os que partem do Méier, pela Visconde de Niterói, Bartolomeu de Gusmão e Francisco Eugênio.