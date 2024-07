A vítima foi obrigada a raspar o próprio cabelo após ser agredida pelo companheiro - Divulgação

A vítima foi obrigada a raspar o próprio cabelo após ser agredida pelo companheiroDivulgação

Publicado 22/07/2024 09:53 | Atualizado 22/07/2024 09:54

Rio - Um homem foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a companheira com marteladas e obrigá-la a raspar o próprio cabelo. Segundo a Polícia Civil, Douglas Moreira dos Santos, de 30 anos, foi localizado no domingo (21), em seu local de trabalho, no KM 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher do município (Deam), as agressões tiveram início após Douglas suspeitar de uma traição ao vasculhar o celular da vítima. De forma extremamente violenta, ele também a atacou com mordidas, socos e chutes, além de ameaçar martelar todo o seu rosto, caso não raspasse o cabelo.

"Ele começou uma verdadeira sessão de tortura, com marteladas na cabeça, no tórax e nas mãos, onde ela teve fratura exposta. Não satisfeito, fez com que ela raspasse o próprio cabelo. Característica de tentativa de feminicídio, onde não basta só matar, esse ator quer exterminar o brilho da vítima", explicou a delegada Mônica Areal.

A vítima chegou a ficar mais de cinco dias internada no hospital, onde se submeteu a uma cirurgia e a vários exames, devido às agressões sofridas. O casal estava junto há 15 anos, tendo três filhos menores.

Na delegacia, Douglas tentou justificar as agressões e disse que a vítima "do nada" começou a raspar a cabeça, o atacando com vários socos, além de tentar agredi-lo com um ferro, mas que teria conseguido pegar e atingiu a companheira três vezes.