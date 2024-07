Ailton Krenak tomou posse na ABL em abril - Reprodução / Vídeo

Publicado 22/07/2024 11:57

Rio - O escritor, filósofo e ambientalista Ailton Krenak vai promover uma conferência na Academia Brasileira de Letras, no Centro, nesta terça-feira (23), às 16h. O evento abordará a importância da preservação da natureza e a sustentabilidade.

A palestra será a primeira participação de Krenak na entidade, após sua posse como imortal, no último dia 5 de abril. As inscrições para o encontro, no entanto, já foram encerradas, por conta da lotação do espaço.

Doutor "honoris causa" pelas universidades federais de Minas Gerais (UFMG) e de Juiz de Fora (UFJF), o autor é uma liderança histórica no movimento indígena, tendo exercido papel crucial na conquista dos direitos dos povos originários na Constituinte de 1988.

Ativista do movimento socioambiental, participou da fundação da Aliança dos Povos da Floresta e da União das Nações Indígenas (UNI).

Em 2005, ajudou a elaborar a proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Sua trajetória foi tema de um documentário dirigido por Marco Altberg, em 2017. “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, “O Amanhã Não Está à Venda” e “A Vida Não é Útil” são algumas de suas principais obras.