Familiares e amigos se despedem de Iran Lima, o 'Seu Candinho' da 'Escolinha do Professor Raimundo'Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 22/07/2024 13:35 | Atualizado 22/07/2024 16:18

Rio - O corpo do ator Luiz Iran Lima, conhecido pelo personagem Seu candinho, na Escola do professor Raimundo, foi velado e cremado, no início da tarde desta segunda-feira (22), no Crematório do Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária. Parentes, amigos e colegas de profissão como a atriz Beth Goulart estiveram presentes na despedida.



Cerca de 30 pessoas estiveram presentes velório e prestaram condolências à família do ator, que também era produtor, diretor, dublador e humorista. Os estúdios Globo, onde o ator trabalhou de 1970 a 1990, também enviaram uma homenagem.



Iran Lima tinha 88 anos e faleceu devido a um aneurisma no abdômen. Ele estava internado em hospital particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste, desde a sexta-feira (19), mas não resistiu e morreu no domingo (21).

Iran Lima era ator, diretor, produtor e dublador, e conhecido por papéis humorísticos. Começou a carreira na década de 1950 como manipulador de bonecos na extinta TV Tupi. Nos anos 1960, ele integrou o elenco do programa "Praça da Alegria".



A partir de 1970 começou a trabalhar com Chico Anysio no programa "Chico City". Também trabalhou em "Os Trapalhões" (1977) e "Escolinha do Gugu" (2011). O seu papel de maior destaque foi na "Escolinha do Professor Raimundo", no qual interpretou Seu Candinho Cansado.