Tamires foi presa por armar um plano para matar a própria vizinha - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 22/07/2024 14:56 | Atualizado 22/07/2024 15:54

Tamires Aparecida da Silva, de 36 anos, foi presa neste fim de semana sob a acusação de ter ordenado a morte de sua vizinha, Rita Gabrielle, em um condomínio no Itanhangá, Zona Oeste. Segundo as investigações, Tamires ofereceu R$ 5 mil a dois homens para simular um roubo e assassinar a vítima. O crime teria sido motivado por uma briga envolvendo os cachorros de Tamires.

Em abril deste ano, a filha de Tamires se desentendeu com Rita após os cães urinarem na porta da vítima. Rita tentou agredir a adolescente, mas foi contida por funcionários do condomínio.

Após o incidente, Tamires contratou Matheus Ribeiro Lacerda e Lucas Godoi Major Fernandes para executar o crime. A dupla invadiu o apartamento de Rita, agredindo-a brutalmente com um taco de madeira. O filho de Rita, de 6 anos, também estava no local. A mulher desmaiou e os criminosos fugiram levando apenas uma TV. Rita sofreu ferimentos na cabeça, mas foi socorrida pelos bombeiros e levada a um hospital, onde se recuperou.

De acordo com a polícia, Matheus e Lucas são moradores da comunidade do Mandela, em Manguinhos, Zona Norte. Matheus foi preso por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) no Centro do Rio, mas Lucas ainda está foragido. Ambos responderão por tentativa de homicídio e furto.

A polícia agora trabalha para identificar um terceiro homem que teria auxiliado na fuga, dirigindo o veículo utilizado pela dupla.