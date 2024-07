Tempo na praia da Barra da Tijuca nesta manhã de terça-feira (23) - Renan Areias/Agência O Dia

Tempo na praia da Barra da Tijuca nesta manhã de terça-feira (23)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 10:56

Rio - O veranico voltou ao Rio de Janeiro após marcar o fim do outono e início do inverno. O fenômeno, previsto para permanecer no estado ao longo da semana, traz mais calor e tempo mais seco.