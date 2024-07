As motos vieram em sentidos opostos e se chocaram na Rua São José; pessoas na calçada viram o impacto - Reprodução X

Publicado 25/07/2024 16:14 | Atualizado 25/07/2024 17:58

Uma colisão entre duas motos deixou um homem morto, na noite de quarta-feira (24), em Barra Mansa, no Sul fluminense. O outro motociclista envolvido foi levado em estado grave para a Santa Casa do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi identificada como Júlio C. Nascimento, de 39 anos. A outra vítima, um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, permanece na unidade em estado grave.

Um vídeo com imagens de uma câmera de segurança, que circula na rede social X, mostra o exato momento do choque, às 19h12, na Rua São José, no bairro Santa Isabel. Algumas pessoas reunidas em uma caçada próxima chegam a se assustar com o barulho, tamanha a violência do impacto.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) e que apura as circunstâncias do acidente.