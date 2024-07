A Secretaria Municipal de Saúde oferece números alternativos para chamadas de emergência - Divulgação

Publicado 25/07/2024 17:32 | Atualizado 25/07/2024 17:49

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na tarde desta quinta-feira (25), que o telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na capital está temporariamente fora do ar devido a uma falha no sistema da operadora telefônica.

Por causa dos problemas técnicos, ainda não há previsão de quando o problema será solucionado.

Em caso de emergência, o atendimento deve ser acionado em caráter emergencial pelos seguintes telefones:

021 - 96873-8302

021 - 96874-3032

021 - 96873-4084

021 - 96874-2364