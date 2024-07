Meia Hora segue sendo o jornal mais vendido do Estado do Rio - Arquivo / Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 25/07/2024 16:57 | Atualizado 25/07/2024 17:15

Rio - Os jornais O DIA e MEIA HORA voltaram a superar seus concorrentes diretos no número de vendas no mês de junho no Estado do Rio. Os dados são do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), que analisa este mercado.

Segundo o levantamento, o MEIA HORA vendeu 4% a mais do que o jornal 'Extra'. Já a média diária do O DIA foi de 17% frente a 'O Globo'.

Para o editor-chefe e diretor de redação do O DIA e MEIA HORA, Bruno Ferreira, os dados reforçam a cumplicidade entre os veículos e os seus leitores: "Recebemos esses números com muita felicidade pois é a prova que estamos no caminho certo, com um jornalismo de qualidade e feito especialmente para nossos leitores".