O maior número de óbitos ocorreu entre pessoas acima de 70 anos - Divulgação

Publicado 25/07/2024 15:11

Rio - A Secretaria de Saúde do Estado divulgou um estudo que aponta uma diminuição nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e vírus respiratórios entre os dias 23 de junho e 13 de julho. Nesta nova análise, há uma tendência de queda no número de internações pela doença.

De acordo com a pesquisa, os bebês menores de um ano são os que predominam no número de internações por SRAG, seguidos de crianças de 1 a 4 anos. No entanto, já é possível observar uma redução nas internações de menores de 9 anos. As faixas etárias acima de 60 anos não apresentam números expressivos de internações.

O intervalo de idade que mais contribuíram para os óbitos foram, nas últimas semanas, os maiores de 70 anos. Foram registrados 817 óbitos no total, incluindo todas as faixas etárias.

Segundo o panorama, o Rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) são os principais vírus causadores de síndrome gripal (SG). Entre os menores de 4 anos, a prevalência é de 32,7%, seguida pelo VSR com 30,5% de predominância. Toda a pesquisa é baseada no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, no Sistema Estadual de Regulação e no Sistema de Informação de Gerenciamento de Amostra Laboratorial (GAL).