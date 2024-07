Caso é investigado pela 4ª DP (Praça da República) - Divulgação

Publicado 25/07/2024 15:54 | Atualizado 25/07/2024 17:13

A Polícia Civil não encontrou registros de omissão de socorro a Carlos José Domingos, de 52 anos, homem em situação de rua que morreu na frente do Hospital Municipal Souza Aguiar , no Centro do Rio, na quarta-feira (24). A causa da morte ainda está sendo investigada. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca que não há indícios do homem ter procurado atendimento na unidade.

Ao O DIA, o delegado Mário Jorge Ribeiro de Andrade, titular da 4ª DP (Praça da República), responsável pelo caso, disse nesta quinta-feira (25) que ninguém procurou a delegacia até o momento para relatar e registrar uma possível falta de atendimento à vítima. De acordo com o delegado, há o registro de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com isso, até o momento, não há informações sobre omissão de socorro.

"A única coisa que temos é o depoimento do socorrista com o documento do Samu. Em hipótese alguma, não tem nada aqui que fale, nenhum parente veio aqui falar que houve uma recusa de atendimento seja do hospital, dos bombeiros ou de quem quer que seja. Muito pelo contrário, me falaram que ele foi atendido pelo Samu e até tem o documento deles aqui no registro", explicou.



Andrade ressaltou que a investigação por enquanto é sobre a causa da morte. Contudo, se alguém procurar a delegacia para dizer sobre uma suposta omissão de socorro, a apuração sobre o assunto será realizada.

Nesta quinta-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou ao O DIA que não foi localizado nenhum indício, em documentos cadastrais ou em imagens do circuito interno, de que o homem tenha entrado ou buscado atendimento na unidade. O órgão destacou que o hospital está à disposição da polícia para colaborar na elucidação dos fatos.

O corpo de Carlos foi removido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 8h30 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na região central do Rio. Até a manhã desta quinta-feira (25), nenhum familiar da vitima havia aparecido na unidade.