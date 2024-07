Ônibus pegou fogo após um acidente na Av. das Américas, Barra da Tijuca - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/07/2024 10:13 | Atualizado 29/07/2024 13:09

Rio - Após uma batida entre dois ônibus, um dos coletivos pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Dois homens ficaram feridos no acidente, que aconteceu na pista sentido Recreio dos Bandeirantes.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 9h, para a altura do número 1980, próximo à estação de BRT Afrânio Costa. As vítimas, uma com ferimentos moderados e outra com leves, foram levadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem que afirmou estar no veículo incendiado descreveu o ocorrido: "Foi uma batida de frente, a sorte foi de que a porta não deu pane, e conseguimos sair antes do fogo tomar conta", contou.

Procurada, a Rio Ônibus informou que o coletivo incendiado é da linha 554 - INT9 (Piabas x Rio Sul), e que o outro envolvido no acidente circulava na linha 900 (Merck x Downtown). "A empresa lamenta o ocorrido e aguarda perícia técnica para entender a dinâmica do caso e tomará todas as providências para dar o apoio necessário às vítimas", finaliza a nota.

*Em atualização