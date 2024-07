Adolescente é esfaqueada e queimada com óleo durante briga em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/07/2024 10:35

Rio - A adolescente que foi esfaqueada no rosto e teve o corpo queimado com óleo durante uma discussão foi transferida neste domingo (28) para o Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Ministério da Saúde, a vítima tem quadro clínico estável nesta segunda-feira (29). Ela foi socorrida e levada por populares para o Hospital Federal de Bonsucesso no último sábado (27) depois de ser agredida.