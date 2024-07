PM morreu depois que o veículo em que estava sofreu uma colisão e capotou - Reprodução/TV Globo

Publicado 31/07/2024 09:20

Rio - Um policial militar morreu em um acidente, na madrugada desta quarta-feira (31), na Avenida Brasil, na altura da Estrada do Mendanha, em Campo Grande. A vítima estava em um veículo que capotou depois de uma colisão, na pista sentido Zona Oeste. O agente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campo Grande foi acionado para a ocorrência às 4h30, mas já encontrou Rafael Corvelo Coelho, de 37 anos, sem vida. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) também estiveram no local e constataram que a vítima era um policial militar.

A área foi preservada para perícia. A PM ainda não informou onde ele era lotado, há quanto tempo estava na corporação e se deixa mulher e filhos. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Avenida Brasil, no sentido Centro, está inteditada na altura da Estrada do Mendanha. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) atuam na região.