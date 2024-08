Pelo menos cem motos realizaram um novo ?rolezinho? pelas ruas da Zona Sul - Divulgação

Publicado 02/08/2024 11:09

Rio - Cerca de 100 motos realizaram um novo 'rolezinho' pelas ruas da Zona Sul durante a madrugada desta quinta-feira (1º). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir o ronco dos motores, além de motociclistas 'empinando' e realizando manobras pela calçada.Segundo moradores, os veículos passaram pela rua Barata Ribeiro, em Copacabana, e também pela Rua das Laranjeiras, entre às 2h e 3h."Mais uma madrugada de puro inferno! Passaram aqui na Barata Ribeiro por volta das 3h, dei um pulo da cama achando que fosse tiro. Não consegui dormir mais. Não é possível que as autoridades não consigam fazer nada, de 15 em 15 dias passam por aqui. A educação e o respeito pelo ser humano foram jogados ao lixo, tanta gente idosa que moram nesses prédios, mulheres com recém nascidos, têm os hospitais. Um bando de desocupado", desabafou uma moradora."A maioria que passou na rua Barata Ribeiro estava sem capacete, empinando as motos, fazendo aquele barulho horrível, e o pior que se acham os caras. Crente que estão arrasando!", disse outra."Insuportável, passaram aqui na Laranjeiras umas 2h30. Minha filha acordou super assustada", comentou mais uma.