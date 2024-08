A ação contou com o apoio da equipe da 129ª DP (Iguaba Grande) - Divulgação

Rio - Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, na quinta-feira (1º), um homem suspeito de praticar diversos roubos em Cabo Frio e Iguaba, na Região dos Lagos.

Após o trabalho conjunto de diferentes equipes de inteligência para investigar e reunir informações sobre os crimes, o suspeito foi identificado junto com sua namorada, que era cúmplice, através do reconhecimento das vítimas. Com base nas provas coletadas, a policia fez um pedido à Justiça para que fossem emitidos mandados de prisão contra o casal. Ele foi localizado e detido, mas sua namorada não foi encontrada.

Ela é considerada foragida da Justiça. As investigações continuam para localizar e prender a envolvida. A ação também contou com o apoio da equipe da 129ª DP (Iguaba Grande).