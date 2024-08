Intervenção foi realizada no sentido Centro da cidade - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/08/2024 12:36 | Atualizado 04/08/2024 13:04

Rio - O Túnel Santa Bárbara está de cara nova e mais colorida. A entrada do local ganhou um grafite feito pelo artista urbano Toz Viana.

A arte, finalizada entre a noite de sexta-feira (2) e madrugada de sábado (3), é uma iniciativa que faz parte de um contrato entre a empresa do Município do Rio de Janeiro Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) e a empresa HUMA.

Toz Viana usou as redes sociais para compartilhar os bastidores de sua criação.

"Estou muito feliz com esse convite pois já carregava comigo essa ideia a um tempo e tenho a região como quintal de casa, então nessa oportunidade decidi pintar meus personagens que são clássicos do grafite do Rio e que nasceram e evoluíram junto a cidade maravilhosa", publicou o artista no Instagram.

Até o momento, o grafite foi concluído no trecho sentido Centro. Já em direção à Zona Sul, a previsão é de que seja finalizado na semana que vem.

Além do grafite no Túnel Santa Bárbara, alguns locais como Parque Realengo, Parque Madureira e Parque Rita Lee também já foram beneficiados pelo projeto.



Outros pontos que também serão grafitados são a Ponte Estaiada, na Ilha do Governador, e o viaduto próximo ao Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro.