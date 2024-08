Céu aberto atraiu cariocas para o Parque Madureira neste domingo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/08/2024 12:51 | Atualizado 04/08/2024 12:59

Rio - O domingo (4) ensolarado atraiu cariocas para uma ducha no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. Além disso, houve quem preferiu encerrar o fim de semana com uma caminhada pelo espaço ou com voltas na pistas de skate. Para quem prefere o céu aberto, a semana promete ter tempo estável, sem previsão de chuva.

O cenário de segunda-feira (5) deve ser parecido com o fim de semana, mas o sol pode ter a companhia de algumas poucas nuvens. Além disso, a previsão indica uma temperatura entre 16º C e 28º C. A terça-feira (6) continua com céu aberto e sem previsão de chuva, mas a mínima cai para 15º C.

Após uma quarta-feira (7) ensolarada, com o tempo semelhante aos dias anteriores, uma chuva fraca deve chegar ao Rio entre a tarde e a noite de quinta-feira (8), com pancadas isoladas. Apesar da garoa, o calor continua com a máxima de 29º C.

Para encerrar a semana, os cariocas poderão voltar ao Parque de Madureira na sexta-feira (9) por conta do céu aberto. A temperatura, no entanto, deve ter uma queda acentuada, ficando entre 14º C e 23º C.