O caso está sendo investigado na 33ªDP (Realengo) - Google Street View

Publicado 05/08/2024 11:45 | Atualizado 05/08/2024 12:10

Rio - Uma mulher ficou gravemente ferida após ser agredida pelo ex-namorado, que invadiu sua residência na Rua Acutinga, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (4). Segundo familiares, Paula Karoline da Silva Cabral do Nascimento, sofreu traumatismo craniano, teve o braço quebrado e várias fraturas pelo corpo, além de precisar levar 20 pontos na cabeça. O suspeito, identificado como Thiago da Silva Viana, já é considerado foragido da Justiça.



O motivo das agressões seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Nas redes sociais, a mãe da vítima comentou as agressões. "Até quando as mulheres não vão ter o direito de falar não?", questionou.

Paula Karoline da Silva Cabral do Nascimento foi agredida na cabeça Rede Social

Segundo investigações da 33ªDP (Realengo), os dois tiveram um relacionamento de pouco mais de dois anos, mas após o término, a vítima vinha sofrendo ameaças de morte.



Na ocasião das agressões, Paula estava em casa quando o atual namorado, momento em que Thiago arrombou o portão da sua residência com um pé de cabra, entrando no local com uma faca e um pedaço de madeira.



O atual namorado chegou a tentar impedir que ele invadisse a casa, mas só conseguiu tirar a faca das mãos do agressor. Ainda assim, ele entrou e atacou a mulher com pauladas na cabeça. Na ação, Thiago também teria quebrado o braço, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar.



As vítimas contaram ainda que o suspeito estaria rondando a casa de Paula em um veículo HB20 de cor preta, de placa não informada, portando um revólver calibre 38mm para matá-la.



Na delegacia foram solicitadas as medidas protetivas de urgência. Os agentes realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer os fatos.

À reportagem não conseguiu contato com a defesa de Thiago. O espaço está aberto para manifestações.