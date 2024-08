Contra Jhonatan Paixao foi cumprido um mandado de homicídio - Divulgação

Contra Jhonatan Paixao foi cumprido um mandado de homicídioDivulgação

Publicado 06/08/2024 11:33 | Atualizado 06/08/2024 11:39

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem foragido da Justiça por participar do a ssassinato de um jovem de 22 anos, em São Gonçalo , na Região Metropolitana, em janeiro deste ano. O suspeito, Jhonata Paixao de Lima, foi encontrado nesta segunda-feira (5) no bairro Lagoinha, no mesmo município, na residência da namorada.