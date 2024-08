Carro com granada explode no Morro do Dendê, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (5) - Reprodução/Redes sociais

Carro com granada explode no Morro do Dendê, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (5)Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/08/2024 13:16

gravemente ferido na explosão com granada no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (5), possui 11 anotações criminais. A polícia investiga se criminosos do Comando Vermelho (CV) colocaram o artefato explosivo dentro do veículo para ferir traficantes rivais. Rio - Christiano Pereira David, homem que ficou, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (5), possui 11 anotações criminais. A polícia investiga se criminosos do Comando Vermelho (CV) colocaram o artefato explosivo dentro do veículo para ferir traficantes rivais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi preso duas vezes por receptação. Os crimes foram cometidos em 2014. Além disso, Christiano tem anotações por furto, lesão corporal e receptação.

Informações preliminares apontam que a granada tenha sido implantada para ferir o chefe do tráfico do Morro do Dendê, Mário Henrique Paranhos, mais conhecido como Neves. No entanto, o artefato explodiu quando o segurança dele estava no veículo.

Christiano foi socorrido com ferimentos nas pernas e rosto, e levado para o Hospital Municipal Evandro Freire. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro de saúde dele é considerado grave. Em uma imagem registrada por moradores é possível ver o teto do veículo completamente destruído.

O Morro do Dendê é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). O chefe do tráfico da localidade, Neves, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), no dia 28 de junho, por extorsão a motoristas de aplicativos, mototáxis e táxis na Ilha do Governador. Segundo as duas denúncias apresentadas, os criminosos controlam o comércio ilegal de tráfico de drogas na Comunidade do Dendê, da Pixunas e na maioria das demais comunidades da Ilha do Governador.