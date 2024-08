Mulher foi presa por abusar sexualmente da própria filha em Campo Grande - Reprodução

Mulher foi presa por abusar sexualmente da própria filha em Campo GrandeReprodução

Publicado 06/08/2024 14:41 | Atualizado 06/08/2024 16:47

Rio - Um casal foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (5), por abusar sexualmente de uma menina, de 7 anos, em Campo Grande, na Zona Oeste, e por produzir e manter vídeos dos estupros. A criança é filha da mulher detida.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). De acordo com as investigações, os criminosos mantinham um relacionamento amoroso há um tempo e vinham abusando sexualmente da filha da mulher presa.

Na tarde desta segunda, a avó materna da vítima viu, através de câmeras de segurança da residência do casal, o homem e a mulher tendo relações sexuais no quarto com a criança. Diante do crime, a avó entrou em contato com a DCAV e denunciou o caso.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram ao local e prenderam a mãe da vítima, que confessou os abusos e deu acesso ao seu celular, onde foram localizados vídeos do crime cometido contra a criança.

O homem fugiu do local antes da chegada dos policiais. Após buscas na região, ele foi encontrado em um motel em Bangu, ainda na Zona Oeste.

Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e produção de vídeo de conteúdo pornográfico infantil.