Publicado 07/08/2024 15:33

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias atualizou, nesta quarta-feira (7), o estado de saúde de Gutierrez de Farias Simas, de 19 anos, que segue entubado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes em estado gravíssimo após ser envenenado e, logo em seguida, esfaqueado pelo seu amigo no mesmo município.

Edimar Barbosa foi preso em flagrante por policiais civis nesta terça-feira (6) e levado para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde confessou o crime. Os agentes encontraram com ele o bombom com chumbinho, junto com um bilhete ameaçando a vítima de morte. Ele vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado.

O jovem, que deu entrada na unidade de saúde na noite desta terça-feira (6), está sob o cuidado da equipe médica multidisciplinar. Segundo as investigações, Edimar ficou com ciúmes após o amigo se aproximar de uma ex-namorada. Ele, então, colocou chumbinho em um bombom, dizendo que era um presente da mulher para a vítima.

Quando Gutierrez começou a mastigar, estranhou o gosto do doce e parou de comer. Em seguida, ele foi esfaqueado, e o bandido conseguiu fugir.