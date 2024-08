Homem suspeito da tentativa de feminicídio - Divulgação

Homem suspeito da tentativa de feminicídioDivulgação

Publicado 07/08/2024 17:58 | Atualizado 07/08/2024 18:00

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (7), um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Paulo Alex Barros Britto, de 48 anos. O homem é o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio em Miguel Pereira, no Sul Fluminense, no início do mês, por se recusar a aceitar o fim do relacionamento.



A ação aconteceu enquanto a vítima estava em uma conferência em um hotel na Avenida Alziro Zarur, Parque Guararapes. Paulo Alex entrou no quarto onde estava a mulher e a esfaqueou diversas vezes. A vítima foi levada pelo Samu para uma unidade hospitalar.



O homem veio da Bahia para o Rio de Janeiro e teve um relacionamento com a mulher durante esse período. O suspeito ainda teria morado um tempo em Bali, fora do Brasil.



Contra ele, foi expedido um pedido de prisão temporária pela Justiça do Rio de Janeiro pela tentativa de feminicídio. A 96ª DP (Miguel Pereira) solicita à população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de Paulo Alex ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) 2253 1177 ou 0300 253 1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ