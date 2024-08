134ª Dp (Campos dos Goytacazes) - Divulgação

134ª Dp (Campos dos Goytacazes)Divulgação

Publicado 07/08/2024 16:38

Rio - Policiais da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) realizaram uma operação, nesta quarta-feira (7), para desfazer uma quadrilha composta por bandidos especializados em aplicar golpes contra empresários. De acordo com as investigações, o grupo atuava se passando por comerciantes conhecidos e enganava as vítimas, comprando encomendas por meio de um aplicativo de mensagens.

Em um dos casos, um empresário especializado na venda de bicicletas de luxo, enviou oito bicicletas para o município de Vitória, no Espírito Santo, e teve um prejuízo de R$ 200 mil.



Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. Dois dos suspeitos já estavam presos em Campos, no Norte Fluminense; outros três foram detidos no Espírito Santo, e dois seguem foragidos. As ações contaram com o apoio de policiais civis daquele estado.



Durante as ações desta quarta-feira, todas as bicicletas foram recuperadas, além de celulares, joias e bens de outras vítimas. A "Operação Off-Road" ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.