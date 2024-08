Policiais apreenderam pistola, carregador e a moto do preso na Linha Vermelha - Reprodução / @pmerj

Policiais apreenderam pistola, carregador e a moto do preso na Linha VermelhaReprodução / @pmerj

Publicado 09/08/2024 09:15

Rio - Policiais militares prenderam, na madrugada desta sexta-feira (9), um homem armado durante um 'rolezinho' de motos na Linha Vermelha, no sentido Centro, na altura da Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (Bpve) estavam em patrulhamento pela área, com objetivo de monitorar o evento. Eles avistaram o acusado em "atitude suspeita" e o abordaram, momento em que encontraram a pistola.

A PM afirmou, no entanto, que não houve outras prisões ou apreensões na ação.

Os "rolezinhos", quando grandes grupos de motociclistas se reúnem, costumam acontecer toda quinta-feira, no fim da noite e início da madrugada. Eles circulam pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras e muito barulho.

Os encontros são marcados pelas redes sociais. A prática não é proibida, mas, segundo a polícia, os participantes acabam cometendo diversas infrações no trânsito no decorrer do percurso.

A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão).