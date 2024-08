Batida deixou trânsito intenso na Avenida Brasil, altura de Manguinhos, Zona Norte - Reprodução / BDRJ

Publicado 12/08/2024 08:03 | Atualizado 12/08/2024 09:28

Rio - Um acidente grave na Avenida Brasil entre uma moto, um caminhão e um carro deixou duas pessoas feridas, sendo uma em estado crítico, na manhã desta segunda-feira (12). A colisão aconteceu na pista sentido Centro, na altura de Manguinhos, Zona Norte, e o trânsito ficou com retenção na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado às 6h08 para a ocorrência, próximo ao Canal do Cunha. No local, encontraram um homem com ferimentos graves e uma mulher com ferimentos moderados, que foram levados à uma unidade de saúde.

A corporação ainda não informou a identidade das vítimas e o hospital para onde foram levados.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via ficou interditada até às 8h30, e o trânsito ficou com retenção desde a Penha, também na Zona Norte. O órgão sugere que o motorista procure rotas alternativas, como a Linha Vermelha e a Avenida Dom Hélder Câmara, além das ruas Leopoldina Rego, Cardoso de Morais, Dona Isabel e Leopoldo Bulhões.