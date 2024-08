Sala de Coleta do Grupo GSH - Divulgação

Sala de Coleta do Grupo GSHDivulgação

Publicado 12/08/2024 10:19

Rio – Diante dos baixos estoques que costumam acontecer nesta época do ano, vai ser realizada, no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte da cidade, nos próximos dias 14, 15 e 16, uma campanha de doação de sangue. A coleta será feita no segundo piso do estabelecimento e ocorrerá das 10h às 18h.

A ação, em parceria com o Grupo Gestor de Serviços em Hemoterapia (GSH), ocorre diante das consecutivas baixas de estoques do Banco de Sangue, e busca alertar e conscientizar sobre as importância de doar.

A instituição espera receber entre 150 e 200 doações diárias neste novo ponto de coleta.

Mário Sampaio, presidente do GSH Banco de Sangue Serum, celebrou a iniciativa, mas alertou sobre a situação.

"Estamos enfrentando uma redução de 70% em nossos estoques de sangue, situação que foi agravada pelo período de férias escolares", disse o empresário.



Pré requisitos para doação de sangue:



Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.), em bom estado de conservação;



Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);



Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);



Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;



Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;



Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;



Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);



Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.