Suspeito foi preso em flagrante após furtar agência do Banco do Brasil em BanguReprodução / Google

Publicado 12/08/2024 12:10

Rio - Um homem com quatro anotações criminais foi preso em flagrante por policiais militares, nesta segunda-feira (12), após furtar uma agência do Banco do Brasil em Bangu, na Zona Oeste do Rio.



Segundo a PM, a prisão foi efetuada por agentes do 14°BPM (Gericinó), na Avenida Cônego Vasconcelos, 190, onde fica a unidade do banco.



Questionada, a corporação não divulgou mais detalhes sobre a dinâmica da ocorrência e o que o suspeito havia furtado da agência.



O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Segundo a Polícia Civil, depois de ser conduzido pelos PMs à delegacia, o acusado, que não teve identidade revelada, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Procurado, o Banco do Brasil informou que "detectou de imediato a intrusão na agência por um homem, acionou a polícia e o indivíduo foi detido". O banco ainda ressaltou que o atendimento aos clientes não foi afetado.