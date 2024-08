Atividade no Centro Esportivo Mécimo da Silva - Divulgação

Publicado 12/08/2024 13:52 | Atualizado 12/08/2024 15:48

Rio – O Centro Esportivo Miécimo da Siva, em Campo Grande, na Zona Oeste, vai abrir 1.600 vagas gratuitas para prática de esportes, nesta quarta-feira (14).

Entre as atividades disponíveis, destacam-se alongamento, atletismo, boxe, ginástica, futebol, natação e basquete, entre outras. Qualquer pessoa, a partir de 5 anos, pode participar das aulas.

As matrículas são realizadas na secretaria do Centro Esportivo, de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 17h. Maiores de 18 anos precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de menores, é necessário anexar documento do responsável, enquanto pessoas com deficiência ou problemas de saúde precisam levar atestado médico, além de documentos pessoais e do responsável.



O Miécimo da Silva, que é administrado pela prefeitura, fica na Rua Olinda Elis, 470, em Campo Grande.