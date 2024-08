O material foi encontrado dentro da mala - Divulgação

Publicado 12/08/2024 15:52 | Atualizado 12/08/2024 16:10

Rio - A Receita Federal apreendeu, no último domingo (11), mais de 2 toneladas de cocaína com uma mulher no Aeroporto do Galeão, Zona Norte. A droga estava avaliada em mais de R$ 100 mil.

Após a análise de risco feita pela equipe da Receita Federal, a bagagem da mulher foi inspecionada no aparelho de raio-X, enquanto ela tentava embarcar em um voo para Paris, e foi constatada a existência de conteúdo suspeito em seu interior.

A passageira, de 21 anos, foi chamada para abrir a mala, e os agentes da Polícia Federal encontraram o material suspeito na estrutura do objeto. Foi realizado um narcoteste, que tem como objetivo principal detectar a presença de substâncias psicoativas, tóxicas ou outras substâncias intoxicantes, que confirmou a presença de cocaína.

A mulher, natural de Santos/SP, ainda tinha 100 cápsulas com drogas escondidas sob suas roupas e em suas partes íntimas. Ela e todo o material foram encaminhados à Polícia Federal para a realização dos trâmites judiciários competentes.

A brasileira vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a pena pode chegar a até 15 anos de reclusão.