Pedro Lucas Oliveira Ramos, de 20 anos, foi morto a tiros por acusação de abuso sexual - Arquivo Pessoal

Pedro Lucas Oliveira Ramos, de 20 anos, foi morto a tiros por acusação de abuso sexualArquivo Pessoal

Publicado 12/08/2024 16:54 | Atualizado 12/08/2024 17:24

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Pedro Lucas Oliveira Ramos, de 20 anos, ocorrida na última quarta-feira (7), em Vargem Pequena, na Zona Oeste. O jovem foi assassinado a tiros no meio de uma rua pelo pai de uma adolescente, de 14 anos, que o acusou de tê-la abusado sexualmente. Familiares da vítima negam o abuso e destacam que a menina inventou a história.

fotogaleria

Ao O DIA, Mônica Oliveira Ramos, mãe de Pedro Lucas, contou, nesta segunda-feira (12), que o filho morreu devido a uma fofoca de adolescente. Segundo ela, a inocência do filho já foi provada e a própria menina confessou que inventou o abuso.

Mônica revelou que, no mesmo dia do assassinato, ela recebeu a mãe da menina e a própria adolescente em sua casa para conversar sobre o assunto. De acordo com a acusação, Pedro Lucas teria estuprado a menina em 10 de julho, mas o suposto abuso só veio à tona na última quarta-feira (7), data do homicídio. Mônica sugeriu que a mulher registrasse o caso para que fosse feito um exame de corpo de delito e a investigação começasse, mas, o filho foi assassinado minutos depois da conversa.

"Meu filho morreu por uma fofoca de adolescente. Ele já estava namorando com uma outra menina. Eu consegui entrar no telefone dele logo depois que enterrei ele e vi que essa menina fazia da vida dele e da namorada um inferno. Acabei de vir da delegacia e deixei tudo lá, todas as provas da sua inocência. A menina faz parte disso porque inventou uma história e isso tirou a vida do meu filho. Ele foi morto inocentemente 10 minutos depois da família dela ter saído da minha casa por uma briga e ciúmes de adolescente. A data em que ela falou é impossível, pois foi no dia do meu aniversário. Ninguém que foi estuprado em 10 de julho vai sentir dor em 7 de agosto. Provavelmente, essa menina deve estar grávida", alegou.

Câmeras de segurança flagraram o momento do homicídio. Pedro aparece andando sozinho a caminho do trabalho quando é abordado pelo irmão e pelo pai do adolescente, responsável pelos disparos. O jovem tentou fugir, mas foi atingido por pelo menos três tiros e morreu no local.

Veja o vídeo:

Jovem é morto em Vargem Grande por acusação de abuso sexual



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/9MnCiVMqqG — Jornal O Dia (@jornalodia) August 12, 2024

Segundo familiares, a família que acusou o jovem de estupro sumiu após o crime. Moradores chegaram a fazer um protesto pedindo justiça no dia do assassinato. Pedro foi enterrado na sexta-feira (9) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária.

"Ele era um menino muito querido e muito bom, amigo e carinhoso. Perdi a vida do meu filho. Estou tendo que dormir com remédios. O que está me dando forças para lutar é o ódio. Não consegui viver o luto do meu filho ainda. Só vou conseguir quando tudo isso acabar. Não sei o que farei da minha vida, pois ele era o meu único filho. A única coisa que quero é justiça. Ele foi morto por uma injustiça, de uma forma muito absurda e trágica. Ela criou uma fofoca e o pai ficou esperando o meu filho na esquina. O irmão disse que iam resolver da maneira deles. Ele não deram chance para o meu filho, que não esperava. Eu o enterrei com muita dor. Meu filho morreu inocente e sem chance de defesa. A menina confessou que não foi estupro, que ela já tinha ficado com outras pessoas e que tinha até namorado", completou Mônica.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes já ouviram testemunhas e realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer todos os fatos.