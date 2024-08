Sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 13/08/2024 10:58 | Atualizado 13/08/2024 11:24

Rio – A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (12), em Manguinhos, Zona Norte da cidade, um homem que estava foragido há quatro anos por homicídio.

O detido, de 51 anos, e que não teve sua identidade revelada, é acusado de matar uma pessoa em Mamanguape, na Paraíba, em 2020.

A ação cumpriu o mandado de prisão emitido pela 1ª Vara Mista de Mamanguape e ocorreu com ajuda da Superintendência Regional do Rio Grande do Norte, que compartilhou informações através do setor de inteligência.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, responderá pelo crime de homicídio, e pode ser condenado a até 20 anos de prisão.